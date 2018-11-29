مانشستر سيتي يبحث ضم حارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

بعد تداول الاشاعات حول رغبة النادي الانجليزي مانشستر سيتي بضم زاك ستيفن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن السيتي يجري بالفعل محادثات مع نادي كولومبوس كرو الذي ينشط في الدوري الأمريكي لضم حارس مرماه .

مانشستر سيتي الذي يمتلك حارسين في صفوفه هما البرازيلي ايدرسون، والتشيلي كلاوديو برافو، رصد مبلغًا بقيمة 7.8 مليون جنيه إسترليني لضم حارس مرمى فريق كولومبوس.

حارس مرمى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كان على رادار نادي بريستول سيتي في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الصفقة لم تتم.

وكان ستيفن قد قضى فترة في نادي فرايبورج الألماني في عام 2016 قبل أن ينضم إلى صفوف الدوري الأمريكي.

صاحب الـ 23 عامًا حصل على لقب أفضل حارس لعام 2018 بعد حفاظه على نظافة شباكه خلال 10 مباريات.

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