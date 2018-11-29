سان جيرمان يتغلب على ليفربول بدوري أبطال أوروبا 

... "ريال مدريد" يواجه سان جيرمان في رحلة محفوفة بالمخاطر تتواصل إثارة منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء من خلال إقامة مباراتين في إياب ثمن النهائي حامل اللقب ريال مدريد الإسباني يرحل لمواجهة باريس سان جيرمان

... محمد صلاح يحرز هدفه الـ 50 بقميص ليفربول سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه رقم 50 بقميص ليفربول الإنجليزي، بعد أن وقع على هدفين في مباراة فريقه أمام النجم الأحمر الصربي وانتهت برباعية نظيفة

... هل يبرم برشلونة تسع صفقات في 48 ساعة؟ يسعى نادي برشلونة الإسباني، لحسم 9 صفقات قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، يوم الخميس المقبل...

... برشلونة يتعادل مع اتلتيكو مدريد ويتصدر الدوري الإسباني تعادل فريق برشلونة الاسباني مع مضيفه أتلتيكو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما امس السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"..

... تأجيل مواجهة ريفير بليت وبوكا جونيورز نادي ريفر بليت الأرجنتيني أجّل مباراته أمام بوكا جونيورز للمرة الثانية في إياب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس، والتي كان من المُقَرَّرِ إقامتها مساء الأحد.