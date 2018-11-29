سان جيرمان يتغلب على ليفربول بدوري أبطال أوروبا
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
تغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ليفربول الإنكليزي بهدفين مقابل هدف على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.
وتقدم أصحاب الأرض بهدفين لخوان بيرنات ونيمار جونيور بالدقيقتين 13 و37 ثم قلص الفرق لاعب الوسط جيمس ميلنر من ركلة جزاء بالدقيقة 46.
وبهذه النتيجة صحح سان جيرمان أوضاعه كثيرا ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط في الوصافة بينما تجمد رصيد الفريق الإنكليزي عند 6 نقاط ويزداد موقفه تعقيدا في التأهل للدور الثاني قبل مواجهة المتصدر نابولي 9 نقاط في الجولة الأخيرة بملعب أنفيلد بينما يتذيل النادي الصربي النجم الأحمر الترتيب برصيد 4 نقاط.
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