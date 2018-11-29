توتنهام يعزز فرصه للتأهل لثمن النهائي بفوزه على إنتر ميلان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

رفع فريق توتنهام من حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه إنتر ميلان 1-0 مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل كريستيان إريكسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، ليرفع رصيد توتنهام إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة عن إنتر ميلان الذي فاز على ملعبه 2-1، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.

واعتمد مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو على طريقة اللعب 4-2-3-1، فتكون الخط الدفاعي من الرباعي بن ديفيس وتوبي ألديرفيريلد ويان فيرتونجن وسيرج أورييه، فيما لعب هاري وينكس إلى جانب موسى سيسوكو في وسط الملعب.

فيما فضل المدرب إشراك إيريك لاميلا ولوكاس مورا بدلا من كريستيان إريكسن وسون هيونج مين، واحتفظ ديلي ألي بمركزه كلاعب وسط هجومي، وراء رأس الحربة وقائد الفريق هاري كين.

من ناحيته، لجأ مدرب إنتر ميلان لوتشانو سباليتي إلى الطريقة ذاتها، بوجود ميلان سكرينيار وستيفان دي فري في العمق الدفاعي بإسناد من الظهيرين دانيلو دي أمبروزيو وكوادو أسامواه، وتواجد ماتياس فيتشينو إلى جانب مارسيلو بروزوفيتش في وسط الميدان.

فيما لعب كل من بوليتانو ورادجا ناينجولان وإيفان بيريسيتش وراء رأس الحربة الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

الفرصة الأولى في المباراة جاءت في الدقيقة السادسة عندما التقط هاندانوفيتش بسهولة رأسية من ألديرفيريلد، وعاد الحارس البوسني ليتصدى لمحاولة من كين في الزاوية القريبة بالدقيقة السابعة.

وأهدر ديلي ألي فرصة لتوتنهام في الدقيقة 12 بعدما سدد كرة من بعد 20 مترا فوق المرمى، ثم هيأ سيسوكو الكرة إلى لاميلا الذي سدد كرة من بعيد بجانب المرمى في الدقيقة 19.

أول تهديد لإنتر ميلان أتى في الدقيقة 26، بمحاولة من ناينجولان بعيدة عن المرمى، ورد توتنهام في الدقيقة 30 بعدما مرر سيسوكو الكرة إلى مورا الذي أنقذ هاندانوفيتش محاولته، ثم وقف سكرينيار مدافع إنتر أمام محاولة سيسوكو.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 38، عندما أصاب وينكس عارضة إنتر بتسديدة بعيدة المدى، واضطر الفريق الإيطالي لإجراء تبديل سريع بإخراج المصاب ناينجولان وإشراك بورخا فاليرو.

وجرّب فيتشينو حظه بتسديدة مبكرة في الشوط الثاني، مرت بجوار مرمى توتنهام، وسدد كين كرة مقوسة في مكان وقوف هاندانوفيتش بالدقيقة 51.

ومرت رأسية من فيرتونجين مدافع توتنهام بجانب القائم في الدقيقة 60، ودخل الكوري الجنوبي مين مكان مورا.

وكاد إنتر ميلان يسجل هدف التقدم في الدقيقة 76 بيد أن الحارس لوريس تصدى ببراعة لمحاولة قريبة من الكرواتي بيريسيتش.

وتمكّن توتنهام من إحراز هدف في الدقيقة 80، بعدما انطلق سيسوكو من الناحية اليمنى، قبل أن يرسل الكرة إلى ألي داخل المنطقة، والأخير غمزها بمهارة إلى البديل المتحفز إريكسن، الذي أكملها في الشباك، ليقوم إنتر ميلان بتبديلين سريعين بإخراج دي فري وبوليتانو وإشراك ميراندا وكيتا بالدي.

وأنقذ لوريس مرماه من تسديدة محكمة لدي أمبروزيو في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

اقرأ أيضاً :

سان جيرمان يتغلب على ليفربول بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يتمسك بصدارته للمجموعة الثانية بدوري الأبطال