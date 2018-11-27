8 من أشهر لاعبي كرة القدم اشتهروا بألقاب لا تشبه أسماءهم !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تتعدد ألقاب وأسماء الشهرة التي يحملها عدد كبير من نجوم الكرة، لتصبح في كثير من الأحيان ملتصقة بهم ومعروفة أكثر من أسمائهم الحقيقية.

نقدم لكم اليوم أسماء 8 من أشهر لاعبي كرة القدم التي قد تفاجئكم أنها ليست سوى ألقاب ، وأسماؤهم الحقيقية بعيدة كل البعد عنها ..

1. إيسكو - الاسم الحقيقي: فرانسيسكو رومان ألاركون سواريز

2.هالك الاسم الحقيقي: جيفانيلدو فييرا دي سوزا

3. رونالدينيو الاسم الحقيقي: رونالدو دي أسيس موريرا

4. بيلية الاسم الحقيقي: إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو

5. كاكا الاسم الحقيقي: ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي

6. تشيشاريتو الاسم الحقيقي: خافيير هيرنانديز بالكازار

7. بيبي الاسم الحقيقي: كيبلير لافيران ليما فيريرا

8. ناني الاسم الحقيقي: لويس كارلوس ألميدا دا كونها

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