عاجل

8 من أشهر لاعبي كرة القدم اشتهروا بألقاب لا تشبه أسماءهم !

 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

تتعدد ألقاب وأسماء الشهرة التي يحملها عدد كبير من نجوم الكرة، لتصبح في كثير من الأحيان ملتصقة بهم ومعروفة أكثر من أسمائهم الحقيقية.

نقدم لكم اليوم أسماء 8 من أشهر لاعبي كرة القدم التي قد تفاجئكم أنها ليست سوى ألقاب ، وأسماؤهم الحقيقية بعيدة كل البعد عنها .. 

 

1. إيسكو - الاسم الحقيقي: فرانسيسكو رومان ألاركون سواريز

2.هالك الاسم الحقيقي: جيفانيلدو فييرا دي سوزا

3. رونالدينيو الاسم الحقيقي: رونالدو دي أسيس موريرا

4. بيلية الاسم الحقيقي: إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو

 

5. كاكا الاسم الحقيقي: ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي

6. تشيشاريتو الاسم الحقيقي: خافيير هيرنانديز بالكازار

7. بيبي الاسم الحقيقي: كيبلير لافيران ليما فيريرا

8. ناني الاسم الحقيقي: لويس كارلوس ألميدا دا كونها

 

اقرأ أيضاً : 

بعد اعترافه بمخالفة القانون.. محكمة تغرّم بيكيه 56 ألف $

لأول مرة منذ 50 سنة.. رونالدو يحقق ليوفنتوس انجازاً نادراً

#ايسكو #رونالدينيو #كرة قدم #ألقاب #هالك #فيفا #ببي

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المزيد من الصور

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...