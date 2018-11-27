8 من أشهر لاعبي كرة القدم اشتهروا بألقاب لا تشبه أسماءهم !
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
تتعدد ألقاب وأسماء الشهرة التي يحملها عدد كبير من نجوم الكرة، لتصبح في كثير من الأحيان ملتصقة بهم ومعروفة أكثر من أسمائهم الحقيقية.
نقدم لكم اليوم أسماء 8 من أشهر لاعبي كرة القدم التي قد تفاجئكم أنها ليست سوى ألقاب ، وأسماؤهم الحقيقية بعيدة كل البعد عنها ..
1. إيسكو - الاسم الحقيقي: فرانسيسكو رومان ألاركون سواريز
2.هالك الاسم الحقيقي: جيفانيلدو فييرا دي سوزا
3. رونالدينيو الاسم الحقيقي: رونالدو دي أسيس موريرا
4. بيلية الاسم الحقيقي: إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو
5. كاكا الاسم الحقيقي: ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي
6. تشيشاريتو الاسم الحقيقي: خافيير هيرنانديز بالكازار
7. بيبي الاسم الحقيقي: كيبلير لافيران ليما فيريرا
8. ناني الاسم الحقيقي: لويس كارلوس ألميدا دا كونها
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