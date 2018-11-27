مارادونا يرتبك وينسى ما يريد قوله أمام الكاميرات (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واجه مدرب فريق دورادوس دي سينالوا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، موقفاً طريفاً خلال مقابلةٍ صحافية أجريت معه للوقوف عند رأيه بالدوري المكسيكي.

وحقق فيديو المقابلة انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيثُ ظهر مارادونا (58 عاماً) مرتبكاً أمام عدسات الكاميرات، حيثُ نسي ما يريد قوله كردٍّ على سؤال المراسل الصحفي عن رأيه بالدوري المكسيكي.

إلى ذلك، فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم غرامة على مارادونا، بدوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم، بسبب تصريحاته ضد التحكيم في الجولة 15 من المسابقة.

وأعرب مارادونا عن استيائه من أداء الحكم فريق أتلتيكو سان لويس، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقارنه بالأوروغوياني إدغاردو كوديسال، الذي أدار النهائي الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا في مونديال 1990، والمحتجز في المستشفى حالياً. وقال: "لا أحب أن يفوز الحكم عليَّ، ليفوزوا عليَّ في الملعب. لقد عاقب كل لاعبي فريقي. لا أريد التحدث عنه كثيراً، لا أريد تذكر كوديسال، لأنني لو واصلت الحديث سأقول الكثير من الحماقات".

هذا ولم تكشف اللجنة المكسيكية عن قيمة الغرامة المفروضة على مارادونا. وتعدّ العقوبة هذه هي الثانية التي يتعرض لها مارادونا منذ توليه قيادة سينالوا، بعد إيقافه لمباراة بعد طرده في ذهاب ربع نهائي دوري أبرتورا أمام مينيروس.

ويستعد فريق مارادونا لملاقاة أتلتيكو سان لويس، يومي الخميس والأحد المقبلين، ضمن نهائي مرحلة ذهاب الدوري - أبرتورا 2018.

مصدر الصورة: debate.com.mx

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