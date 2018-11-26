مطالب باعتبار بوكا جونيورز بطل كأس ليبرتادوريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال دانييل أنجليتشي، رئيس بوكا جونيورز الأرجنتيني، إن فريقه لم يكن مستعدا، لخوض إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، أمام نظيره ريفر بليت.

كما أكد رئيس النادي الأرجنتيني أنه يعرف ما يشعر به المشجعون منذ عام 2015.. منوها إلى انه قدم طلبا لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لاعتبار الفريق فائز.

وأوضح أنجليتشي، خلال مؤتمر صحفي: "لم نكن مستعدين للعب المباراة، اللاعبون كانوا تحت تأثير العلاج".

وعن المذكرة التي وقعها مع رئيس ريفر بليت، ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، لإقامة المباراة يوم الأحد، قال: "أنا أعرف ماذا وقعت".

وسبق لبوكا جونيورز أن تم استبعاده من البطولة، عام 2015، بسبب أعمال الشغب التي ارتكبها جمهوره حينها، ضد لاعبي ريفر بليت.

ورغم أن أحداث أمس جرت خارج الملعب، إلا أنها أيضا تخضع للائحة العقوبات.

وكانت المباراة قد أُجلت من الأحد إلى الاثنين ، بسبب اعتداء جماهير ريفر بليت على لاعبي البوكا، قبل أن تؤجل مرة أخرى، إلى موعد سيحدد يوم الثلاثاء المقبل.

مصدر الصورة: getty | NurPhoto

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