قرقاش: سباقات فورمولا 1 أبوظبي.. موسم رياضي سياحي زاخر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن جولة سباق الفورمولا بابوظبي، تشكل موسما سياحيا ورياضيا إماراتيا زاخرا بفعالياته وانشطته.

واختتم بطل العالم، البريطاني لويس هاملتون موسم فورمولا1 بفوز مميز على حلبة مرسى ياس في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1

واحتل سائق فيراري سيباستيان فيتل المركز الثاني لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1

واختتم الإسباني فرناندو ألونسو مسيرته الرياضية بمشاركة أخيرة بسباقات الفورمولا بابوظبي، قبل اعتزاله عالم سباقات السيارات بعد مسيرة عامرة بالإنجازات.

ويعتبرسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، من أهم سباقات بطولة العالم، وذلك لانه يضم الجولة الأخيرة في الموسم، كما أنه يتميز بانطلاق منافساته في النهار وختامها في الليل.

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