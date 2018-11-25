تأجيل مواجهة ريفير بليت وبوكا جونيورز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نادي ريفر بليت الأرجنتيني أجّل مباراته أمام بوكا جونيورز للمرة الثانية في إياب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس، والتي كان من المُقَرَّرِ إقامتها مساء الأحد.

بعض التقارير الصحفية، ذكرت أن بوكا جونيورز رفض إقامة المباراة، بسبب الاعتداء على لاعبيه مساء أمس، من جانب جماهير ريفر بليت، خلال دخولهم ملعب مونيمونتال، ما تسبب في إصابة بعضهم، ليتم تأجيل اللقاء إلى اليوم.



وقال النادي الأرجنتيني، في بيان عبر موقعه الرسمي: "قدم بوكا بيانا إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، من أجل لعب المباراة في ظروف المساواة بين الفريقين.. وهو ما تم توقيعه أمس السبت بين رئيس كونميبول، ورئيس بوكا جونيورز، ورئيس ريفر بليت".

وتابع: "أمس طلب النادي تأجيل المباراة، بسبب الأحداث التي وقعت، وكانت خطيرة، ويرى بوكا جونيورز أن ظروف المساواة غير متوفرة، ويطلب إلغاء المباراة، وكذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من لوائح البطولة".

وسبق لبوكا جونيورز أن تم استبعاده من البطولة، عام 2015، بسبب أعمال الشغب التي ارتكبها جمهوره حينها، ضد لاعبي ريفر بليت.

ورغم أن أحداث أمس جرت خارج الملعب، إلا أنها أيضا تخضع للائحة العقوبات.

وكان أليخاندرو دومينيجيز، رئيس "كونميبول"، قد أكد اليوم أن اللقاء سيقام في موعده، دون تغيير، بموجب اتفاق الناديين أمس.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، انتهت بالتعادل (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل بوكا جونيورز.

photo source:Getty Images - Getty Images South America - Marcelo Endelli / Stringer

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