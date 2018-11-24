هل سيدخل ”ميسي” الليغا مرة أخرى؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لم تكن هي الفرصة الأولى للأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، حيث يحظى ميسي بفرصة ذهبية جديدة لدخول تاريخ الدوري الإسباني (الليجا) مرة أخرى، ولكن في حال تحقيق فريقه الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم، وذلك في الجولة 13 من البطولة.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى : "إنه في حالة فوز البارسا على أتلتيكو مدريد، فسيعادل ميسي الرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد، راؤول جونزاليس، بـ17 انتصارا على الأتلتي في الليجا.

هذا وقد خاض راؤول سابقًا 27 مباراة أمام أتلتيكو مدريد، بالليجا، ليحقق الفوز في 17 منها، بينما خاض ميسي حتى الآن 21 مباراة، فاز فيها 16 مرة.

كما أوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن ليونيل ميسي قد خاض 36 مباراة أمام أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات سابقاً ، مسجلًا بذلك 28 هدفًا، أي أنه يعد الخطر الأكبر على دفاعات الفريق العاصمي، اليوم.

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