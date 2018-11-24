مورينيو: سانشيز باقٍ في صفوف مانشستر يونايتد

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قطع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الشك باليقين وحسم الجدل حول مستقبل نجم الفريق، التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي كشفت تقارير صحفية عن إمكانية رحيله في شهر يناير المقبل. وقال مورينيو، في تصريحات صحفية إنه لا يعتقد أن سانشيز سيرحل ، لأنه لم يخبره أبدًا بأنه يريد المغادرة، أو أنه غير سعيد بالبقاء في صفوف الفريق .

وأضاف: "إنه يتحسن مثلما يتحسن الفريق، عندما يلعب يعطينا شخصيته ورغبته في اللعب، والإنتاج لصالح اليونايتد، ومحاولة التكيف مع طريقة لعبنا، أعتقد أن الجميع يمكنه أن يفعل ما هو أفضل". ومر سانشيز منذ انضمامه لليونايتد بأوقات عصيبة، وسجل هدفا واحدا هذا الموسم في 11 مباراة بكل البطولات، مما وضعه في مرمى الانتقادات، لتتحدث تقارير عن إمكانية رحيله في يناير المقبل، في ظل اهتمام سان جيرمان الفرنسي بضمه



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