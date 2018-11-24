قمة ريفر بليت وبوكا جونيورز تتصدر العناوين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى واحدة من المباريات المنتظرة لجماهير كرة القدم، والتي تجمع ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، على ملعب مونيمونتال، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

مباراة الذهاب كانت قد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما يدعل مهمة بوا خارج ملعبه أصعب لكن يبقى أن ميزة الهدف خارج الأرض لا يتم الاحتكام لها في نهائي أندية امريكا الجنوبية.



وظهر في مباراة الذهاب التفوق الفني الواضح لريفر بليت، تحديدًا في الشوط الأول، وقلل بوكا من هذا التفوق في الشوط الثاني بفضل أحد التغييرات الاضطرارية وهو ما قد يفيد الفريق في مباراة العودة.





اقرا: إيبار يقسو على ريال مدريد بثلاثية نظيفة