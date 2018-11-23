الشرطة البرازيلية تدهم منزل رونالدينيو وتصادر ممتلكاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دهمت الشرطة البرازيلية، منزل اللاعب العالمي رونالدينيو، النجم السابق لمنتخب السامبا ونادي برشلونة الإسباني، وقامت بمصادرة العديد من مقتنياته الثمينة بينها سيارات باهظة الثمن وعدد من لوحات للفنان البرازيلي أندريه بيراردو.

ويعود سبب المداهمة التي حصلت، اليوم الجمعة، إلى عجز اللاعب الشهير عن دفع التزاماته المالية لخزينة الدولة. ومع ذلك، فقد عمدت السلطات البرازيلية إلى منع رونالدينيو من السفر، بعدما كشفت أنه لن يصبح قادراً على سداد المستحقات المالية المرتبة عليه، بسبب امتلاكه 6 يوروهات فقط في حساباته البنكية.

كذلك، قضت محكمة العدل في ولاية ريو غراندي دي سول البرازيلية، بسحب جوازي سفر رونالدينيو وشقيقه روبيرتو موريرا، لعدم سداد ديون مستحقة عليهما بقيمة مليوني يورو، بعد تشييد مصنع للسكر بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى بناء رصيف ومنصة صيد أسماك بشكل مخالف على شاطئ مدينة جوبيا البرازيلية عام 2015.

مصدر الصورة: eurosport.com

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