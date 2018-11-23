الدوري الإنجليزي يواجه شبح الهبوط

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز شبح تراجع شعبيته بسبب احتمال رحيل لاعبين أجانب عنه.

ويرغب الاتحاد الإنجليزي بوضع حد للاعبين الأجانب المحترفين في صفوف الأندية الإنجليزية، ليصل عددهم كحد أقصى إلى ثلاثة عشر لاعبا في الفرق التي تضم قائمتها خمسة وعشرين لاعبا.

ويستند الاتحاد الإنجليزي في ذلك، إلى القوانين الحكومية التي تتعلق بالعاملين الأجانب على أراضيها، وخاصة بعد الاستفتاء البريطاني حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مما يعني مغادرة نحو 65% من اللاعبين الأجانب للدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة الاتحاد الإنجليزي لتطبيق تخفيض أعداد الأجانب في الدوري الإنجليزي، حتى ولو لم تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في المقابل تصر رابطة الدوري الإنجليزي على أنه لا يوجد دليل على أن تطبيق قاعدة تقليص اللاعبين الأجانب سيكون مفيدا بشكل أكبر للمنتخب الإنجليزي.

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