إحالة الحضري الى التحقيق والإسماعيلي يتوعده بعقوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أحال الإسماعيلي المصري، حارسه المخضرم عصام الحضري، للتحقيق بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندي لمواجهة فريق لي ميساغيه نغوزي، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتوجهت بعثة الإسماعيلي، العائد للمشاركة الافريقية بعد غياب دام سنوات، إلى بورندي في ساعة مبكرة اليوم الجمعة لمواجهة بطل بورندي الأربعاء المقبل.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: "أصدر رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، إبراهيم عثمان، قراراً بتحويل عصام الحضري للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي لتخلفه عن السفر مع البعثة إلى بوروندي، وسيتم توقيع العقوبة على الحارس عقب التعرف على أسباب تخلفه عن السفر وفقاً للائحة العقوبات للحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق الذي يستعد للمشاركة الافريقية بعد غياب".

وكشف الحضري عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مرض والدته كان سبباً في تخلفه عن السفر مع الفريق. وأبدى حارس مصر السابق نيته الرحيل عن الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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