لأول مرة في تاريخها.. موريتانيا تتأهل لأمم إفريقيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تأهلت موريتانيا لأول مرة في تاريخها إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون صيف العام 2019، بعد فوزها في مباراة جمعتها بمنتخب بوتسوانا.

وانتصر المنتخب الموريتاني في هذه المباراة بنتيجة هدفين نظيفين، رافعا رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة التاسعة التي يحتل فيها منتخب أنغولا المرتبة الثانية برصيد تسع نقاط.

ويدين الموريتانيون بهذا الفوز للمهاجم اسماعيل جاكيتي الذي نجح في إحراز هدف الفوز الثمين في الدقيقة 84 بعد أن كانت المباراة تتجه للتعادل بهدف لكل فريق.

وكان منتخب بوتسوانا فاجأ أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عبر كيجالي كوبي، لكن الحسن العيد نجح في إدراك التعادل بعدها بربع ساعة.

وانضمت موريتانيا إلى أربعة منتخبات عربية أخرى ضمنت التأهل في وقت سابق هي تونس ومصر والجزائر والمغرب، فيما تحتاج ليبيا إلى الفوز في مباراتها الأخير ضد جنوب إفريقيا للتأهل للنهائيات.

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