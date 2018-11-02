فريق كوري موحد في بطولة العالم لكرة اليد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اتفقت الكوريتان الشمالية والجنوبية على إرسال خطاب إلى اللجنة الأولمبية الدولية تؤكدان فيه الرغبة في التنظيم المشترك لأولمبياد 2032 الصيفية.



كما قال بيان مشترك إن الكوريتين اتفقتا على تشكيل فريق مشترك للمنافسة في البطولة التي ستقام في ألمانيا العام المقبل.

و عقد مسؤولون رياضيون الكوريتين الشمالية والجنوبية محادثات لبحث سبل زيادة التعاون في المجال الرياضي.

و كانت الكوريتان اتفقتا خلال قمة في شهر أيلول / سبتمبر في بيونغ يانغ بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون و رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن على السعي لتقديم عرض مشترك لاستضافة أولمبياد 2032.

وعبرت اندونيسيا والهند أيضا عن الرغبة في استضافة نسخة 2032 للأولمبياد.

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