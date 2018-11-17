صفقة بـ30 مليون يورو.. حكيم زياش إلى ليفربول؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفتا "سبورت.إي أس" و "التلغراف الهولندية"، عن "استعداد إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لتقديم عرض مالي بقيمة 30 مليون يورو، مقابل ضم اللاعب المغربي حكيم زياش إلى صفوف النادي، تاركاً بذلك صفوف أجاكس أمسترادام الهولندي لكرة القدم".

وبحسب التقارير، فإنّ "الألماني يورغان كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، يبدي اهتماماً كبيراً لضمّ زياش إلى صفوف ناديه، لا سيما أن صفقة نبيل فقير، لاعب ليون الفرنسي، تقترب أكثر من نادي تشيلسي الذي يرغب في تدعيم وسطه الهجومي".

إلاّ أن تقارير إعلامية أخرى أشارت إلى أنّ "صفقة انتقال زياش إلى ليفربول لن تقلّ عن 45 مليون يورو، في ظل العروض التي تنهال عليه من مختلف الأندية الأوروبية، بعد الإنجازات التي حققها ضمن ناديه".

وأصبحت إدارة "أجاكس أمستردام" مقتنعة تماماً بخروج 4 من أبرز لاعبي الفريق خلال المركاتو الصيفي المقبل، وهم إلى جانب زياش: الكاميروني أندريه أونانا، والهولنديين دي ليغت ودي يونغ.

وفي هذا السياق، فقد اعتبر بيتر بوس، المدرب السابق لأجاكس وبوروسيا دورتموند، أن "العملاق الهولندي لن يكون بمقدوره الاحتفاظ بمجموعة من لاعبيه المتألقين، وأصبح خروجهم في الصيف المقبل مسألة وقت فقط".

ورأى بوس في تصريح لـ"فوت إنترناشيونال"، أنه من "المسلّم به أن أياكس وافق أخيراً على نقل العديد من اللاعبين في المركاتو المقبل، وقال: "أرى ماتيس دي ليغت وفرينكي دي يونغ وحكيم زياش من الأسماء التي ستغادر أجاكس الصيف المقبل".

مصدر الصورة: foot01.com

للمزيد:

رونالدو ينفق 35 ألف دولار في 15 دقيقة فقط