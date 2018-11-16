برشلونة يتحرك لتجديد عقد جوردي ألبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحرك نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد نجمه جوردي ألبا، بعد شائعات حاصرت مستقبل الظهير الإسباني خلال الفترة الماضية.

وبحسب أنباء صحفية إسبانية ، فإن بيب سيجورا، المدير الرياضي لبرشلونة، تواصل هاتفيًا أمس الخميس، مع وكيل أعمال جوردي ألبا لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2020، ووقطع الطريق على أندية مهتمة باللاعب مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ونوهت الصحيفة أن بيب سيجورا أكد خلال المكالمة، رغبة برشلونة في تجديد التعاقد مع جوردي ألبا، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة "سيجورا اتفق مع وكيل ألبا على عقد جلسة، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تفاصيل التجديد بين الطرفين".

وكان بعض مسئولي برشلونة، قد صرحوا في وقت سابق، بأن النادي لا يهدف فقط لتجديد عقد جوردي ألبا، ولكنهم يخططون لإنهاء مسيرته في الكامب نو.

وعاد ألبا (29 عامًا) مجددًا لصفوف منتخب بلاده، بعد استبعاده مرتين من جانب المدرب الجديد للماتادور، لويس إنريكي.

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