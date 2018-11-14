مرسيدس وهاميلتون يحتفلان ويتطلعان لتحقيق اللقب السادس

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

قال السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات في سباقات فورمولا 1 للسيارات لفريقه مرسيدس، إنه سيعمل على زيادة قدراته العام المقبل ولن يتوقف عن الثقة بما يمكن أن يحققه من إنجازات.

هاميلتون العائد من البرازيل بعد أن فاز بالسباق ونجح فريقه مرسيدس في معادلة رقم قياسي بالجمع بين لقبي السائقين والصانعين خمس مرات على التوالي، وجه الشكر لكل أعضاء فريقه معربا عن تطلعه للمزيد من النجاحات.

وقدم هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس زميله في الفريق التحية إلى النمساوي نيكي لاودا المدير غير التنفيذي لمرسيدس وبطل العالم ثلاث مرات سابقا والذي يتعافى من جراحة خضع لها في اغسطس اب لزرع رئة.

وفاز هاميلتون بعشرة من 20 سباقا حتى الآن وانطلق عشر مرات من مركز الصدارة هذا الموسم الذي سيختتم بسباق أبوظبي الأسبوع المقبل.



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