ريال مدريد يتعاقد مع سولاري لثلاث سنوات

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (وكالات)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تثبيت الأرجنتيني سانتياغو سولاري في منصبه, ليصبح مدرباً للفريق الملكي حتى يونيو 2021

وقد قاد " سولاري" الفريق لأربعة انتصارات متتالية في بطولات مختلفة، منذ توليه التدريب بصفة مؤقتة عقب إقالة جولن لوبتيغي قبل أسبوعين.

سولاري كان مدربًا لفريق الشباب بريال مدريد "كاستيا"، وقام النادي بتعيينه كمدرب مؤقت للفريق الأول بسبب سوء النتائج وتراجع ترتيب الفريق في جدول بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واتخذت إدارة ريال مدريد برئاسة رجل الأعمال فلورنتينو بيريز قرارها بتقديم عقد دائم للمدرب الأرجنتيني الذي نجح في تحقيق أرقام رائعة مع الفريق الأبيض بجميع المسابقات ما بين الليغا، دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

فيما كانت المباراة الأولى لسولاري على رأس الإدارة الفنية للميرينغي في مواجهة نادي مليلية على أرض الأخير بذهاب دور الـ32 من بطولة كوبا ديل راي ونجح في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف نظيفة.

وكانت المباراة الثانية في مواجهة نادي ريال بلد الوليد على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الحادية عشر من الليغا وفاز بها الفريق بهدفين نظيفين ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي وهو أمر لم يحدث كثيرًا هذا الموسم.

أمَّا المباراة الثالثة فكانت بمواجهة نادي فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة السابعة بدور المجموعات للتشامبيونز ليغ، ونجح الفريق في العودة من التشيك بفوز كبير بخمسة أهداف نظيفة.

بينما جاءت المباراة الرابعة، وهي الاختبار الأصعب، في مواجهة نادي سيلتا فيغو بملعب بالايدوس الصعب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الليغا، لكن الميرينغي نجح في تحقيق انتصار كبير بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبالتأكيد سيحاول سولاري الاستفادة بقوة من فترة التوقف الدولي الحالية من أجل تجهيز لاعبيه المصابين على أمل الاستفادة بهم في المباريات القادمة بعد انتهاء أسبوع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وخاصة الظهيرين الأيمن والأيسر داني كارفاخال ومارسيلو على التوالي.

اقرا: ليفربول يسعى لضم ديمبلي إلى صفوفه

