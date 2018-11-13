عربي يتوج بكأس العالم للفروسية وابنة بيل غتيس تهنئه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

توج الفارس المصري نايل نصار، بلقب بطولة كأس العالم للفروسية، وحصل نايل على اللقب بعد اجتيازه الشوط الرئيسي، وشوط كسر التعادل، متفوقاً بذلك على نخبة من أبطال العالم المشاركين في البطولة المقامة حاليا بأمريكا بعد اجتيازه للمنافسات دون ارتكابه لأي أخطاء.

وكان فارس منتخب مصر قد توج منذ فترة بلقب بطولة "ويلنغتون" أحد أكبر بطولات العالم للفروسية.

حبيبته جنيفر كاثرين غيتس، ابنة الميلياردير العالمي بيل غيتس، هنأته عبر انستغرام، إذ نشرت صورة له فوق الفرس، وعلقت: "هذا الإحساس... مبروك نايل ناصر".

وكانت العلاقة العاطفية للاثنين قد انتشرت قبل عام تقريبا في الصحف العالمية، وقيل حينها إن حبهما لركوب الخيل والفروسية وتقاسمهما لنفس الهواية جعلهما يتعرفان على بعضهما.

يُشار إلى أن الفارس المصري من مواليد 1991، انتقل للعيش في كاليفورنيا عام 2009 مع أبويه ذوي الأصول المصرية.

مصدر الصورة : حساب نائل نصار على فيسبوك

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