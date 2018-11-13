رسمياً..سولاري مدرباً لريال مدريد حتى نهاية الموسم



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 أن ريال مدريد قرر تعيين المدرب الموقت لفريقه، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدربا رسميا للفريق، وأن السلطات المختصة في الاتحاد اعتمدت عقده.

وقاد سانتياغو سولاري (42 عاما) ريال مدريد إلى أربعة انتصارات من أربع مباريات منذ أن استلم مهمة المدرب الموقت بعد إقالة جولن لوبيتيغي من منصبه إثر الهزيمة المذلة أمام الغريم التقليدي برشلونة (1-5) في الدوري المحلي.

وقرر النادي الملكي تثبيت لاعب وسطه السابق ومدرب الفريق الرديف (كاستيا) كمدرب للفريق الأول بعد انتهاء الفترة القانونية التي يفرضها الاتحاد الإسباني في العقود الموقتة، على أمل البناء على الإنجاز الذي حققه حتى الآن كصاحب أفضل بداية لمدرب في ريال بعد أربع مباريات معه.

وما يزيد من أهمية الانتصارات الأربعة التي حققها ريال مع سولاري، أنها جاءت بعد فترة صعبة للغاية تضمنت خمس هزائم في المباريات السبع الأخيرة بقيادة لوبيتيغي.

وكان آخر الانتصارات الأربعة التي حققها ريال السادس حاليا، الأحد على سلتا فيغو (4-2) في الدوري، ما سمح له بتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه برشلونة حامل اللقب والمتصدر الى أربع نقاط (20 مقابل 24)، مستفيدا من سقوط الأخير أمام ضيفه ريال بيتيس (3-4) في المرحلة الثانية عشرة.

وتألق النادي الملكي هجوميا في مبارياته الأربع مع سولاري بتسجيله 15 هدفا، فيما اهتزت شباكه مرتين فقط.

ويبدو أن سولاري الذي دافع عن ألوان ريال من 2000 حتى 2005 ثم أشرف على فريقي الشباب من 2013 حتى 2016 ثم الرديف من حينها حتى استلامه مهام مدرب الفريق الأول، يسير على خطى زميله السابق في وسط النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان الذي تم ترفيعه في 2016 من تدريب الفريق الرديف إلى الإشراف على الفريق الأول وقيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وقبل التفكير بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا أو استعادة الدوري المحلي من برشلونة، سيكون التحدي الكبير الأول لسولاري كمدرب للنادي الملكي الاحتفاظ بلقب كأس العالم للأندية المقررة بين 12 و22 كانون الأول/ديسمبر 2018 في الإمارات.



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