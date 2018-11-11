الأمطار تؤجل النهائي "الكلاسيكو" بين بوكا جونيورز وريفر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قرر مسئولو اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل المواجهة النارية التي تجمع بين العملاقين بوكا جونيورز وريفر بليت لمدة 24 ساعة التي كان من المقرر لها في مساء السبت بملعب "لابوموبونيرا" معقل البوكا في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس في دوري أبطال أمريكا الجنوبية.

وتعرض ملعب المباراة لهطول أمطار غزيرة منذ فجر السبت، مما أثر بالسلب على أرضية الملعب الأمر الذي جعل مسئولي الاتحاد يضطرون لإقامة المباراة يوم الأحد.

وتقام مباراة الإياب في 24 نوفمبر الجاري على ملعب "مونومنتال"، الذي استضاف نهائي كأس العالم عام 1978 في الأرجنتين.

ووصلت أسعار بطاقة الدخول لمباراة الذهاب، إلى مستويات خيالية في السوق السوداء راوح بعضها ما بين خمسة و25 ألف دولار أمريكي، علما أن السعر الأصلي هو 90 دولارا فقط.

ويعكس ذلك استئثار المباراة باهتمام كبير من جمهور الفريق المضيف بوكا، النادي الذي يقع مقره في الضاحية الأكثر شعبية في العاصمة، في مواجهة منافس يتمركز في إحدى الضواحي الراقية.

ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب المسابقة إلى 2007، عندما ظفر بلقبه السادس، وهو يسعى لمعادلة الرقم القياسي لمواطنه إنديبنديينتي "ملك الكؤوس" صاحب 7 ألقاب.

أما ريفر بليت فيسعى الى التتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ 2015.

يذكر أنها المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لـ"كوبا ليبرتادوريس" بنظام الذهاب والإياب، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية الواحدة اعتبارا من العام المقبل، على أن يقام النهائي الأول في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وسينال الفائز باللقب القاري شرف تمثيل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية، المقررة في الإمارات في ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من أنها المرة الأولى التي سيتواجه فيها البوكا وريفر بليت على لقب الكوبا ليبرتادورس، إلا أن الفريقين تقابلا من قبل في البطولة الأمريكية الجنوبية 3 مرات.

حيث كسب البوكا في ربع نهائي بطولة عام 2000 بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، وفي نصف نهائي 2004 بركلات الترجيح، في حين فاز ريفر بليت بمواجهة الدور ثمن النهائي عام 2015 بنتيجة 1-0 بعدما أقصى منظمو البطولة البوكا بسبب ما ألقاه مشجعوه في مباراة الإياب من رقعة الفلفل.

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