جماهير الريال تطالب بالتمديد لسولاري

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (وكالات)

أظهر استطلاعُ للرأي أجرته صحيفة إسبانية، أن غالبيةَ جمهور ريال مدريد الإسباني تطالبُ رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بتمديدِ فترة المدرب المؤقت سانتياغو سولاري، بعد النتائج الإيجابية التي أحرزها النادي الملكي مؤخرا تحت قيادته.

حيث تولى سولاري تدريب الفريق الأول في ريال مدريد بشكلٍ مؤقت، في أواخر أكتوبر الماضي، خلفا للمدرب لوبتيغي، الذي أُقيل من منصِبه بسبب النتائج السيئة للفريق، خاصةً الخسارة المُذلة أمام غريمه التقليدي برشلونة 1-5.

وقبل منصبه المؤقت، كان سولاري يتولى تدريب فريق الناشئين في ريال مدريد، كما دافع عن ريال مدريد كلاعب بين عامي 2000 و2005.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن 82 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أجابوا بـ"نعم" على سؤال: "هل يجب أن يظل سولاري حتى نهاية الموسم الحالي؟"، فيما قال 18 % فقط إن يجب على النادي إلى جلب مدرب آخر.

وتمكن المدرب الأرجنتيني من قيادة الفريق الملكي للفوز على بلد الوليد 2-صفر في الدوري الإسباني، منهيا بذلك مسلسل النتائج المخيبة هذا الموسم، رافعا النادي إلى المركز السادس مؤقتا، في مهمة تصحيح المسار.

وأحرز الريال انتصارا كبيرا في دوري أبطال أوروبا، عندما تغلب بخماسية نظيفة على نادي فيكتوريا بلزن، وفي بطولة كأس ملك إسبانيا، هزم لاعبو سولاري مليلية 4 - صفر.

ويشرف سولاري على تدريب بطل أوروبا لمدة أسبوعين حسب أنظمة الاتحاد الإسباني، على أن يتم بعدها تثبيته أو تعيين مدرب جديد.

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