مترو أنفاق طوكيو تحت اختبار أولمبياد 2020

أخبار الآن | طوكيو - اليابان ( وكالات )

تواجه اليابان تحدي إنجاح دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة طوكيو في العام ألفين وعشرين، أبرز التحديات هي اكتظاظ مترو الأنفاق الشديد عندما يصل عشرات آلاف الزائرين الأجانب إلى العاصمة اليابانية لحضور دورة الألعاب الأولمبية 2020.

بالرغم جودة اداءه والتزامه بمواعيده وكفاءته العالية حتى أثناء اكتظاظه الشديد في بعض الأحيان ، حذر الخبراء من أن نظام مترو الأنفاق في طوكيو سيخضع لاختبار جدي، عندما ينزل عشرات آلاف الزائرين الأجانب إلى العاصمة اليابانية لحضور دورة الألعاب الأولمبية 2020، ويستخدم حوالي 20 مليون شخص وسائل النقل العام يومياً في مدينة طوكيو، حيث يعيش أكثر من 35 مليون شخص، وبحسب وزارة النقل وبالبنية التحتية فإنه أكثر من ستمئة ألف شخص إضافي سيتواجد في المدينة لحضور الألعاب الأولمبية.

وبدراسة بسيطة فإن نظام مترو الأنفاق في طوكيو تجاوز طاقته الإنتاجية ، مما يثير المخاوف بشأن عدد الزائرين الإضافيين القادمين بعد أقل من سنتين، حيث يجب على نظام النقل أن يعمل بطاقة ثلاثمئة بالمئة من طاقته وهو ما يمكن أن يؤدي إلى شلل كامل للنظام. في المقابل وضعت الحكومة اليابانية خطة تحت عنوان اختلاف التوقيت ، والتي تطرح حلا للشركات لتغيير ساعات عمل موظفيها وإقامة مكاتب تابعة لها بعيداً عن المناطق المزدحمة، حيث يشارك في هذه الخطة أكثر من ثمانمئة وأربعين شركة.

ومن المرجح أن تتعرض بعض محطات مترو الأنفاق لاكتظاظ أكبر من غيرها ، بما في ذلك محطة شينجوكو ، التي تعرف بالفعل بأنها محطة القطار الأكثر ازدحامًا في العالم من حيث الإنتاجية حيث يسافر عبرها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مسافر يوميا. يذكر أن أولمبياد طوكيو 2020 تنطلق في الرابع والعشرين من شهر يوليو عام ألفين وعشرين وتتواصل منافساتها مع الألعاب البارالمبية حتى السادس من سبتمبر.

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