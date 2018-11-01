ترشيح ميونيخ وسان بطرسبرج لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021

أخبار الآن | زوريخ - سويسرا (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس رغبة مدينتي ميونيخ وسان بطرسبرج في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021. وقال الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الألماني والاتحاد الروسي أرسلا ما يفيد رغبة كل منهما في استضافة المباراة النهائية قبل الموعد النهائي للتقدم يوم الجمعة بينما لم يتقدم أي اتحاد آخر.



وترغب أيضا مدن فيينا وتفليس وأشبيلية في استضافة نهائي الدوري الأوروبي في العام ذاته فيما تريد براج وجوتنبرج استضافة نهائي دوري الأبطال للسيدات. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الرغبة في الاستضافة تختلف عن العرض الرسمي الذي يجب تقديمه في ملف كامل بحلول 15 فبراير شباط لكن لا يحق لأي اتحاد لم يظهر رغبته في الاستضافة في التقدم بملف رسمي. وستعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المدن الفائزة في مايو أيار أو يونيو حزيران من العام المقبل.



اقرأ المزيد:

نيمار مهدد بالسجن لمدة قد تصل إلى ست سنوات