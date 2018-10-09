العقوبات تنتظر كونور وحبيب نورماغدوف

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

صرح رئيس اللجنة الرياضية لوكالة نيفادا الأمريكية، إينتوني مارنل، بأن الإيرلندي كونور ماكغريغور قد يواجه أيضاً عقوبة على خلفية الحادث بعد نزاله مع المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف.

وقال في حديثه لقناة "ESPN" الرياضية الأمريكية إن اللجنة تجري تحقيقا شاملا في هذا الحادث يضم تحليل تسجيل فيديو للحادث واستجواب المشاركين فيها.

وكانت اللجنة قد اللجنة قررت دراسة تصرفات الإيرلندي أيضا بعد ظهور تسجيلات تظهر إعتدائه على أحد أعضاء فريق نورماغدوف، كما جمدت دفع المكافأة التي تقدر بمليوني دولار لحبيب نورمحمدوف لحين انتهاء التحقيق، أما ماكغريغور فقد حصل على مكافأة بـ3 ملايين دولار .

وأضاف: "سنقدم الوثائق ضد كونور ماكغريغور وحبيب نورمحمدوف، وبسبب تجميد المكافأة المخصصة لأحدهما يجب علينا أن ندرس هذه القضية بشكل سريع".

فيما قال رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC، دانا وايت، في تصريح إعلامي إن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف لن يجرد من لقبه العالمي للعبة ،وأشار بأن العقوبة المتوقع أن تفرضها الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية هى تجميد مليوني دولار التي من المفترض أن تدفع لحبيب، ولن يتسلمها كاملة .

وأضاف وايت: "بالنسبة لحزام اللقب العالمي لمنظمة UFC من المستحيل أن يجرد من حبيب ، قد يتم إيقافه من أربعة إلى ستة أشهر، ولن يستطيع المشاركة في النزالات التي ستقام في الولايات المتحدة ".

وصرح عبد المناف نورمحمدوف والد ومدرب البطل الروسي ، أنه سيعاقب ابنه على ما فعله عقب نزاله مع منافسه الإيرلندي " كونور "

وقال نورمحمدوف الأب في مقابلة مع صحفية روسية " تستطيع فعل كل ما تريد داخل الحلبة، ولكن خارجها هناك نساء وأطفال وأناس غرباء".

وأضاف:" فريقي لطالما تميز بالانضباط الكامل، ولذلك عقوبتي لحبيب ستكون أقسى من عقوبة UFC ".

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