جون تيري يعلن اعتزاله اللعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نجم الكرة الإنجليزية جون تيري اعتزاله اللعب نهائيا، بعد مسيرة طويلة دامت 20 عاما حقّق فيها نجاحا كبيرا، باعتباره أحد أفضل مدافعي إنجلترا في العصر الحديث. ومن المتوقّع أن يبقى تيري في عالم الكرة، حيث تشير التقارير الصحفية إلى قرب انضمامه للجهاز التدريبي في أستون فيلا، بقيادةٍ متوقّعةٍ من الفرنسي تييري هنري.

المشاركة مع الفريق الأول

انضم تيري إلى تشيلسي قادما من وست هام يونايتد وهو في سن الـ14 عام 1995، وعانى في البداية لإثبات نفسه كأساسي، وتمّت إعارته إلى نوتنجهام فورست لمدة عام كامل في 2000، وفي موسم 2000/2001، اقتحم التشكيلة الأساسية للبلوز، وشارك في 23 مباراة منذ بدايتها، واختير أفضل لاعب في النادي في ذلك العام.

شارة القائد

ارتدى تيري شارة القائد في تشيلسي للمرّة الأولى في الخامس من ديسمبر/كانون الأول عام 2001، في مباراة بالدوري أمام تشارلتون أثلتيك، ورغم خسارة الفريق الأزرق للمباراة بنتيجة 0-1، فإن اللاعب لن ينسى هذا اللقاء على الإطلاق، لأنّه كشف عن قدراته القيادية، ليتحوّل لاحقا إلى قائد أسطوري في الفريق.

وتم اختيار تيري كقائد دائم للفريق في موسم 2003/2004 تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، عندما رحل القائد السابق مارسيل ديسايي عن النادي، واحتفظ جون بالشارة لمدة 13 عامًا وأصبح أكثر قائد تحقيقًا للنجاح في تاريخ النادي.

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