ثلاثية نظيفة تضع تشيلسي بصدارة الدوري الإنجليزي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تغلب نادي تشيلسي الانجليزي على مضيفة ساوثامبتون بثلاثة اهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما الاحد .

وبهذة النتيجة ارتقى تشيلسي إلى صدارة الدوري برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه فريقي مانشستر سيتي وليفربول، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وسجل روس باركلي هدفه الأول مع تشلسي، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة.

وسدد ويليان كرة غيرت اتجاهها لتصطدم بالعارضة، وأهدر داني اينجس فرصة لساوثامبتون من مدى قريب، قبل أن يصنع باركلي هدف الافتتاح لإيدن هازارد.

في غضون ذلك، ضغط لاعب الوسط الإنجليزي ليخطف الكرة، ومررها إلى هازارد متصدر هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف، ليهز الشباك في الدقيقة 30 بملعب سانت ماري.

وحول باركلي القادم من إيفرتون في يناير الماضي تسديدة أوليفييه جيرو البهلوانية في المرمى بسهولة من مدى قريب، قبل أن يختتم البديل ألفارو موراتا الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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