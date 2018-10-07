رونالدو يتلقى "صفعة قوية" من أحد الرعاة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

لقى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صفعة قوية من أحد الرعاة على خلفية التحقيقات الجارية بشأن فضيحة الاغتصاب التي تفجرت في الأيام الماضية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أزالت شركة "إي آيه سبورتس" للألعاب الإلكترونية صورة نجم يوفنتوس من على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لا سيما وأن صورته تتصدر لعبة فيفا 19.

ووضعت الشركة صورة رونالدو على لعبة فيفا لعامين متتاليين، وقال متحدث باسم الشركة: "أطلعنا على التقرير المقلق بشأن تفاصيل المزاعم ضد كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "نراقب الوضع ونتوقع أن يكون سلوك الرياضيين والسفراء متفقا مع قيم الشركة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن مجموع ما يحصل عليه النجم البرتغالي من الرعاة إضافة إلى علامته التجارية "CR7" يتخطى مبلغ المليار يورو.

وحال إدانة رونالدو بتهمة الاغتصاب المزعوم، فإنه سيخسر الملايين كما حدث مع العديد من الرياضيين سابقا، والذين تخلت عنهم الشركات الراعية عقب ارتكابهم لفضائح جنسية ومخالفات في المنشطات.

وأقامت كاثرين مايورغا دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بولاية نيفادا اتهمته فيها باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009، فيما نفى اللاعب (33 عاما) مزاعم الاغتصاب.

وقال اللاعب إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب رونالدو في حسابه في تويتر "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا قادما من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 100 مليون يورو (116 مليون دولار).

وفي خبر من الدوري الانكليزي تلقى نجم الدوري الإنجليزي، تروي دييني، انتقادات واسعة، بعدما تفجرت قضية خيانته لزوجته مع عارضة أزياء شابة، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولجأت زوجة دييني، ساتيسي (29 عاما،) إلى المواقع الاجتماعية من أجل فضح علاقة زوجها، اللاعب في صفوف واتفورد الإنجليزي، مع العارضة أليشا هوسانا، 26 عاما.

وقالت ستايسي، على حسابها في إنستغرام، إنها انفصلت عن زوجها بعدما اكتشفت خيانته لها، مضيفة "شكرا للجميع على قلقكم واهتمامكم.. لم نعد أنا وتروي مع بعض"

وذكرت أنها تلقت قبل أشهر تحذيرات من بعض المشجعين، مفادها أن زوجها في علاقة غرامية مع أليشا، لكنها لم تعر الموضوع أي اهتمام آنذاك.

وبعد هذه التدوينة، قامت أليشا بنشر صورتها مع حبيبها الجديد، على إنستغرام، معلقة عليها "إنه لي".

فيما قال مصدر مقرب من اللاعب، لم تكشف "ذا صن" اسمه "، إن تروي لم يكن يخفي الأمر على زوجته، مضيفا "تصرفت بهذا الشكل فقط لأنها كانت غاضبة".

وتعرض اللاعب لانتقادات على صفحاته الاجتماعية، حيث قال ناشطون إن على اللاعب أن يكون قدوة للآخرين، مشيرين إلى أنه أخطأ حين فضل خيانة زوجته على عدم مصارحتها من البداية.

ومن الدوري الاسباني انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد ردة فعل أحد الشباب المسؤولين عن جمع الكرات بعدما صافحه النجم الارجنتيني ميسي.

وصمد الشاب لعدة ثواني في مكانه مذهولا ومدهوشا، حيث بدا وكأنه لم يكن ينتظر أن يعيره ميسي أي اهتمام.

اقرأ المزيد:

"EA Sports" تزيل صورة رونالدو من إعلاناتها