تعرف على تشكيلة مبارة ليفربول ومانشستر سيتي المرتقبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنكليزية إلى ملعب أنفيد رود لمتابعة مباراة القمة التي ستجمع ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

و كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن التشكيلة الأساسية المتوقعة للفريقين وهي كالتالي:

التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى ليفربول ستضم كلاً من: أليسون في حراسة المرمى - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

فىما ستضم التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى مانشستر سيتى كلاً من: إيدرسون فى حراسة المرمى – بينجامين مندى - آيميريك لابورت - كايل ووكر – كمباني - دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروي سانى - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينغ.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 19 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول صاحب الوصافة.

اقرأ أيضاً :

صحيفة تكشف موعد رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد

إنهيار أسهم يوفنتس عقب حادثة رونالدو