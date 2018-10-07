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تعرف على تشكيلة مبارة ليفربول ومانشستر سيتي المرتقبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات ) 

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنكليزية إلى ملعب أنفيد رود لمتابعة مباراة القمة التي ستجمع ليفربول  ومانشستر سيتي  اليوم  الأحد لحساب الجولة الثامنة  من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز. 

و كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن التشكيلة الأساسية المتوقعة للفريقين وهي كالتالي:

التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى ليفربول ستضم كلاً من: أليسون في حراسة المرمى - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

فىما ستضم التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى مانشستر سيتى كلاً من: إيدرسون فى حراسة المرمى – بينجامين مندى - آيميريك لابورت - كايل ووكر – كمباني - دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروي سانى - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينغ.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 19 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول صاحب الوصافة.

 

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