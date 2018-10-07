الفرنسي أوجيه يحوز جائزة رالي بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز الفرنسي سيباستيان أوجيه حامل اللقب برالي بريطانيا ضمن بطولة العالم للراليات مع فريقه إم-سبورت ليقلص الفارق مع تييري نوفيل متصدر الترتيب العام إلى سبع نقاط قبل جولتين من النهاية.

وأنهى أوجيه، الذي حقق انتصاره الخامس في بريطانيا، الرالي متقدما بفارق 10.6 ثانية عن صاحب المركز الثاني. وجاء الفنلندي إسابكا لابي سائق تويوتا في المركز الثالث.

وتفوق السائق الفرنسي على ياري-ماتي لاتفالا سائق تويوتا الذي انتزع الصدارة صباح يوم الأحد لكنه فقدها في المرحلة قبل الأخيرة في شمال ويلز.

وانتهت آمال البلجيكي نوفيل في الفوز بالرالي يوم السبت عندما تعرض لحادث لكنه عاد بقوة ليحتل المركز الخامس.

وفشل الإستوني أوت تاناك، الذي كان أقرب منافسي نوفيل بعد تحقيقه الفوز في ثلاثة راليات قبل الانتقال إلى بريطانيا، في إنهاء السباق من بين أول عشرة سائقين بعد انسحابه يوم السبت لكنه حصل على بعض النقاط الإضافية في مرحلة القوة.

ويملك نوفيل 189 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط عن أوجيه ولدى تاناك 167 نقطة. ويتصدر تويوتا بطولة الصانعين برصيد 317 نقطة مقابل 297 لهيونداي.

وقال نوفيل ”قدمنا كل ما لدينا. خطأ الأمس أنهى أي فرصة في الصعود على منصة التتويج لكننا ضغطنا بقوة لتعويض بعض المراكز. المنافسة على اللقب ما زالت قائمة“.

وأضاف السائق البلجيكي ”من وجهة نظر الجماهير فالمنافسة أصبحت مثيرة بيني وبين سيباستيان وأوت. كان يمكنني أن أكون متقدما بفارق أكبر الآن لكن لا يمكن التفكير فيما حدث في الراليات الأخيرة“.

وتقام الجولة التالية في قطالونيا بإسبانيا في الفترة بين 25 و28 أكتوبر تشرين الأول الحالي.

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