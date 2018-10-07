التعادل السلبي لمانشستر سيتي وليفربول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعادل نادي ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، بملعب "الأنفيلد رود" فى قمة مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يحصد كل فريق نقطة ليصبح رصيد مانشستر سيتى 20 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول، ولكن السيتي يتصدر بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثانى والذى يملك نفس الرصيد وعن ليفربول صاحب المركز الثالث.

تعادل نادى ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتى سلبيا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، بملعب "الأنفيلد رود" فى قمة مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ولم يقدم الفريقان المستوى المنتظر منهما واختفت الفاعلية الهجومية للاعبى السيتى والريدز، وشارك النجم المصرى محمد صلاح فى المباراة كاملة وسدد أكثر من كرة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى مانشستر سيتى.

بينما أضاع الجزائرى رياض محرز ضربة جزاء للسيتى فى الدقيقة 85 حيث سددها خارج المرمى.

وبهذه النتيجة، يحصد كل فريق نقطة ليصبح رصيد مانشستر سيتى 20 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول، ولكن السيتى يتصدر بفارق الأهداف عن تشيلسى صاحب المركز الثانى والذى يملك نفس الرصيد وعن ليفربول صاحب المركز الثالث.

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