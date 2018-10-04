سان جيرمان يسحق النجم الأحمر بسداسية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق باريس سان جيرمان انتصارًا كبيرًا على ضيفه النجم الأحمر الصربي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسجل الفرنسيون 6 أهداف وتلقوا هدف واحد سجله الألماني ماركو مارين.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان الستة كلًا من كيليان مبابي وإيدينسون كافاني وآنخيل دي ماريا بجانب هاتريك من النجم البرازيلي نيمار، ليحصد بطل فرنسا أولى نقاطه في المجموعة الثالثة بعد خسارته مباراة الجولة الأولى 3-2 أمام ليفربول في الآنفيلد.

ويُعد هذا الانتصار هو الخامس للنادي الفرنسي بفارق 4 أهداف أو أكثر منذ بداية الموسم الماضي في البطولة، ولم يحرز أي فريق عددًا أكبر من الانتصارات بهذا الفارق، وتفوق فريق المدرب أوناي إيمري خلال الموسم الماضي على سلتيك 5-0، وأندرلخت 4-0 و5-0، وأخيرًا عاد وهزم الفريق الأسكتلندي بنتيجة 7-1، علمًا أن إيمري انفصل عن الفريق بنهاية الموسم وخلفه الألماني توماس توخيل.

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