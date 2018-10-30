محرز يقود مانشستر سيتي للفوز على توتنهام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه توتنهام بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما الاثنين، في ختام منافسات الجولة العاشرة.

ويدين السيتي بالفضل في انتصاره الثمين، للاعبه الجزائري رياض محرز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة بداية المباراة، على ملعب "ويمبلي".



photo source: Getty Images Sport - Chloe Knott - Danehouse / Contributor

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