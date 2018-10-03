ميسي وبيكيه.. انهيار كامل في العلاقة لهذا السبب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

باتت الأزمات الدفاعية، تزعزع تقدم نادي برشلونة الاسباني خلال المباريات السابقة، حيث تلقى الفريق الكاتلوني 8 أهداف في آخر 5 مباريات، وهو ما جعل ليونيل ميسي ينتقد أداء الخط الخلفي علناً أمام وسائل الإعلام.

وذكر برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، أن العلاقة بين ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه دخلت منعطفا جديداً لا يبشر بخير، حيث انزعج المدافع الإسباني من خروج البرغوث الأرجنتيني أمام وسائل الإعلام وانتقاد الخط الخلفي بعد التعادل ضد أتلتيك بيلباو.

وأوضح البرنامج المذكور، أن بيكيه لم يحب الخروج الإعلامي الذي قام به ميسي ، خصوصا وأن هذا الأخير لا يتحدث للصحافة إلا في مناسبات نادرة، لكن الأمر الذي فجر غضب "أبو ميلان" هو تصريح البولغا حين قال: "من غير المقبول استقبال الكثير من الأهداف بسهولة، والتخلف في النتيجة".

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو أن جيرارد بيكيه ألقى بفشله الدفاعي على عثمان ديمبيلي، حيث قال له في النفق المؤدي إلى ملعب الكامب نو: "لا تدعه يمر لا تدعه يمر.. لأنه إذا استمر في تجاوزك بسهولة، سنصبح كما لو أننا نلعب بنقص عددي".

يُذكر أن الحالة المزرية للفريق الكاتلوني في الأسابيع الماضية، كلفته خسارة 7 نقاط كاملة في الدوري الإسباني، حيث انهزم في لقاء ليجانيس وتعادل أمام جيرونا ثم أتلتيك بيلباو، مع العلم أن منظومة إرنستو فالفيردي فشلت في الحفاظ على نظافة شباكها خلال آخر 5 مباريات في الليغا.

مصدر الصورة: sportsjoe

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