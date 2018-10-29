ريال مدريد يستبدل لوبتيغي بكونتي قريبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد بصدد إقالة مدربه يولن لوبتيغي عقب الخسارة الثقيلة 5-1 أمام غريمه برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني لكرة القدم, وسيحل محله أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق.

ورجحت تقارير صحفية أن يتولى سانتياغو سولاري مدرب الفريق الثاني في ريال مدريد قيادة الفريق أمام مليلية في كأس ملك إسبانيا, بينما سيبدأ كونتي مهمته عندما يستضيف الفريق ريال بلد الوليد السبت المقبل.

وفاز ريال مدريد مع لوبتيغي بأربع مباريات وخسر مثلها في الدوري وتعادل مرتين ليحتل المركز التاسع في المسابقة متأخرا بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وأقال الاتحاد الإسباني المدرب لوبتيغي البالغ عمره 52 عاما عشية انطلاق كأس العالم عقب قبوله تدريب ريال مدريد, لكنه قاد ريال مدريد لأسوأ بداية لمدرب مع الفريق في اخر 70 عاما, ومن المقرر أن يستبعده رئيس النادي فلورنتينو بيريز عقب التفوق الكامل لبرشلونة على مباراة الكلاسيكو.

وأثار موقف لوبتيغي تعاطف وسائل إعلام محلية حيث كتبت صحيفة ماركا اليومية في صفحتها الأولى "ليس خطأ لوبتيغي وحده" بينما انتقد الفريدو ريلانو الصحفي في يومية آس النادي لفشله في التعاقد مع بديل "لكريستيانو رونالدو الذي يسجل 50 هدفا في الموسم الواحد ويفتقد النادي تألقه حاليا".

وبعد مغازلة مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو الصيف الماضي ذكرت تقارير أن بيريز حول اهتمامه إلى كونتي الذي كان حينها مدربا لتشيلسي عندما تم تعيين لوبتيغي في حزيران / يونيو الماضي.

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