هل سينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

لم ينتبه نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، خلال احتفاله عبر حسابه على تويتر بالمباراة الأولى له كقائد للفريق بعد الفوز خارج ملعبه على فريق إمبولي بهدفين لهدف، أنه قام بإفشاء بعض أسرار الفريق دون قصد.

ديبالا عبر عن فرحته بصورة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب هدفي يوفنتوس، وكتب قائلا "لا يمكن أن تنسى أول مباراة لك كقائد"، ولكنه لم ينتبه أن خلفية الصورة احتوت على لوحة كبيرة كتب عليها المدير الفني للفريق ماسيمليانو أليغري، تعليمات لجميع أعضاء الفريق.

اللوحة توضح بشكل دقيق تعليمات أليغري للاعبيه خلال الضربات الحرة وأماكن تمركزهم، بالإضافة إلى لاعبي الخصم الذين ستتم مراقبتهم وأسماء لاعبي حائط الصد، وغيرها من التعليمات التي تعتبر من بين أسرار الفريق.

ورغم أن افتضاح تعليمات أليغري جاء بعد نهاية اللقاء، إلا أنه قد يصعب من مهمة المدير الفني في المباريات المقبلة، وربما يحتاج لإدخال بعض التعديلات عليها.

وكان من المفترض أن يرتدي جورجيو كيليني شارة القائد في المباراة ضد إمبولي ولكن شعر ببعض الألم قبل المباراة، ليتم تسليم الشارة إلى باولو ديبالا بدلا من ليوناردو بونوتشي، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

هل سينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

تثار من جديد أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول لاسيما بعد إحرازه لـ 3 أهداف بآخر مباراتين وإصراره على عدم الاحتفال بعد إحراز الأهداف.

حيث كتبت صحف إنكليزية أن عدم احتفال الفرعون المصري يعد أمرا "غير مفهوم".

فقد بدا رد فعل صلاح "بائسا" الأمر دليلا على عدم شعور الفرعون المصري بالسعادة بعد الآن في ليفربول.

وأضافت : "إذا استمر بالتسجيل سيطلبه ريال مدريد بالتأكيد, فإنهم بحاجة إلى صناعة أمر كبير. سيريدون ضمه في يناير. إنهم يعانون بجنون".

وأكد: "إذا أراد صلاح الذهاب.. ليفربول سيصبح عاجزا (في مواجهة رغبته)".

ويعاني ريال مدريد بشدة هذا الموسم، إذ يحتل المركز السابع بعد 9 جولات في الليغا، مما يشير إلى إمكانية حدوث الصفقة المرتقبة.

وقال ميرسون: "لا أتذكر اسم آخر لاعب استطاع أن يقول لا لبرشلونة أو ريال مدريد. إنهما فريقان بمستوى آخر. صلاح لا يبدو سعيدا مع ليفربول حاليا (..) شاهدته يحرز هدفا أمام هدرسفيلد ولغة جسده بدت مخيفة، هذا أمر لا بد أن يزعج مشجعي ليفربول".

وقال: "مشجعو ليفربول عاشوا تجربة رحيل لاعبين كبار من قبل، والأمر لن يكون استثنائيا إذا رحل صلاح".

يشار إلى أن شائعات قوية ربطت صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الصيف الماضي، لكنه قرر تمديد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2022.

مشجعين يقتحمون ملعب أولد ترافورد



قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه وجه اتهاما إلى مانشستر يونايتد بسبب اقتحام اثنين من مشجعيه أرض الملعب في مباراته مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث اقتحم مشجع أرض الملعب في بداية المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد . وكرر مشجع آخر الأمر ذاته بعد انتهاء المباراة. وركض المشجعان في اتجاه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي ولاعب يونايتد وريال مدريد السابق.

فتجاوب اللاعب البرتغالي مع المقتحم الثاني وظهر وهو يلتقط معه صورة شخصية أثناء احتجاز مشرفي الأمن للمشجع.

وقال الاتحاد القاري للعبة إن اقتحام الملعب يعد انتهاكا للمادة 16 من اللائحة التأديبية وأضاف أن المسألة ستطرح على لجنة الانضباط التابعة له فى 22 نوفمبر تشرين الثاني.

وربما يواجه يونايتد أيضا احتمال فرض غرامة بسبب تأخر وصوله إلى ملعب المباراة. وسبق للاتحاد القاري أن غرم يونايتد 15 ألف يورو (17080 دولارا) في وقت سابق هذا الشهر بسبب تأخر الوصول أمام فالنسيا في المسابقة نفسها ما تسبب في تأخير بدء المباراة.

إقرأ أيضاً:

غريزمان: الكلاسيكو برشلوني وإن غاب ميسي

غموض حول تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة الكلاسيكو