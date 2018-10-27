معمر فرنسي يعود لرياضة ركوب الدراجات بعد الإعتزال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد يتوقف بعض الأشخاص عن مزاولة بعض الرياضات في سن معين باعتبار أن أجسامهم لا تتحمل الجهد ولا التعب لكن يبدو أن عشاقا آخرون لا يتوقفون عند عمر معين، إذ أعلن معمر فرنسي يبلغ من العمر 106 أعوام أنه سيستكمل التدريب على ركوب الدراجات بالقرب من باريس. فما هو سر صحته الممتازة التي تتيح له تسجيل أرقام قياسية جديدة؟



وعلى الرغم من إعلانه اعتزال رياضة سباق الدراجات الهوائية، استأنف الفرنسي "روبير مارشان"، البالغ من العمر 106 أعوام، تدريباته الجمعة (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) في مضمار غير مكشوف للدراجات بالقرب من "باريس"، وقاد الرجل دراجته في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي وقطع مسافة 22.5 كيلومتراً في ساعة واحدة، وكان عمره حينها 105 أعوام، مسجلاً رقماً قياسياً. وسيبلغ "مارشان" من العمر 107 أعوام الشهر المقبل، وفق موقع "DW"..

وكان الاتحاد الدولي للدراجات قد وضع فئة خاصة لمن يبلغون من العمر أكثر من 105 أعوام كي يتمكن "مارشان" من تسجيل رقمه القياسي، في حين قال أطباء "مارشان" إنه يتعين عليه اعتزال ركوب الدراجات، فتوازنه ليس بنفس القوة، إضافة إلى أن قلبه بدأ يظهر بعض علامات الضعف.

ولد مارشان في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1911 في شمال فرنسا، وبدأ ركوب الدراجة عندما كان في الرابعة عشر من عمره، لكنه لم يأخذ هذه الرياضة على محمل الجد إلا بعدما بلغ من العمر 67 عاما..

مصدر الصورة (موقع رويترز)



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