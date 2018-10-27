قبل "الكلاسيكو" .. أفضل تشكيل لريال مدريد وبرشلونة بالقرن

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مر على كل من ريال مدريد وبرشلونة قطبى الكرة الإسبانية، منذ مطلع الألفية الجديدة العديد من النجوم الذين أصبحوا أساطير فيما بعد، ومنهم الحاليون الذين يعتبرون نجومًا أيضًا فى كلا الفريقين، قبل لقاء الكلاسيكو المنتظر الأحد الذى يجمع الفريقين الأبرز فى العالم، نرصد لكم أبرز النجوم الذين مروا على الفريقين في القرن 21 فى التشكيل الذى أعده موقع "بليتشر ريبورت"..

حراسة المرمى: "إيكر كاسياس"

خط الدفاع: ميشيل سالجادو – فيرناندو هييرو – سيرجيو راموس – مارسيلو

خط الوسط: كلود مكاليلي- زين الدين زيدان – لويس فيجو

الهجوم: كريستيانو رونالدو- راؤول جونزاليس- الظاهرة رونالدو

البدلاء: سيزار سانشيز (حارس مرمى) – روبرتو كارلوس – بيبي – تشابي الونسو – تونى كروس – جاريث بيل – "رود فان نيستلروى"

أما تشكيل برشلونة فقد جاء على النحو التالى ..



حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: دانى ألفيس- كارلوس بويول- أبيلاردو – سيرجى بارخوان

خط الوسط: جوارديولا- تشافى – إنييستا

الهجوم: ليونيل ميسي- رونالدينيو- سواريز



البدلاء: فيكتور فالديز (حارس مرمى)- إريك أبيدال- جيرارد بيكيه- سيرجيو بوسكيتس- ريفالدو – نيمار – صامويل إيتو..

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