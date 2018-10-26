6 لاعبين يخشاهم برشلونة من ريال مدريد قبل الكلاسيكو. من هم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديفنسا سنترال)

على الرغم من أن نتائج ريال مدريد الأخيرة تكاد تكون سيئة للغاية إلا أن النادي الملكي على مدار ثلاث سنوات لم يكن سوى جبار مع برشلونة. لذلك أكدت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية مساء الخميس، على أن النادي الكاتالوني برشلونة، يخشى 6 لاعبين من النادي الملكي ريال مدريد، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في بطولة الليغا .

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، لم يذق طعم الخسارة من النادي الكاتالوني برشلونة على ملعب الكامب نو بأخر 4 مباريات منذ أكثر من 3 سنوات، لذلك يحاول جولين لوبيتيجي الاستمرار على هذا النهج.

وأشارت إلى إن نادي ريال مدريد الإسباني لم يذق طعم الخسارة أمام نادي برشلونة على ملعب الكامب نو في أخر 4 مباريات، وذلك بفضل أهداف السداسي الذي يخشاه البلواجرانا قبل الكلاسيكو القادم، كريم بنزيما، جاريث بيل، ماركو أسينسيو، مارسيلو دا سيلفا، رافائيل فاران، سيرجيو راموس.

وقالت إن أرقام ريال مدريد ضد برشلونة في أخر 4 مباريات على ملعب الكامب نو مثيرة للاعجاب، فوزان وتعادلان مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال خمسة أهداف فقط، وكانت الثمانية أهداف عن طريق السداسي الذي يخشاه البرسا.

وستقام مباراة من العيار الثقيل بين ناديي برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الدرجة الاولى الإسباني “الليغا”، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكاتالوني.

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