"جاية من مصر وعايزة التيشرت ".. هل أعطى صلاح المشجعة قميصه؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( ذا صن )

بعد المباراة التي قاد فيها محمد صلاح ناديه ليفربول للفـوز على ريد ستار برباعية ، دون رد ، تحول الحديث إلى ما حدث بين صلاح وإحدى المشجعات ، التي كانت تحمل لافتة كبيرة طوال المباراة .

وكانت العدسات قد التقطت بعد المباراة مشجعة مصرية تحمل لافتة مكتوب عليها بالعربية ":"صلاح أنا جاية من مصر وعايزة التيشيرت"

فما كان من صلاح إلا آن توجه إليها وقدم لها قميصه قبل تعطيه هي الأخرى هدية في المقابل .

و كشفت صحيفة ذا صن الإنكليزية، عن الهدية وقالت إن صلاح حصل على هدية عبارة عن صندوق من الشوكولا البلجيكية من ماركة Corné حيث تبلغ قيمتها 42 جنيهًا إسترلينيًا.

كان صلاح حقق إنجازًا كبيرًا مع ليفربول بعدما سجل هدفين ليصل عدد أهدافه مع الريدز إلى 50 هدفًا في كل البطولات، بجانب تسجيله 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

وبات صاحب الـ26 عامًا أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفًا في جميع البطولات خلال 65 مباراة ليتفوق بذلك على الثلاثي دانييل ستوريدج وفرناندو توريس ولويس سواريز.

صلاح تخطى أيضًا بعد هدفيه النجم البرازيلي رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان والألماني ميروسلاف كلوزة والإسباني ديفيد فيا والفرنسي روبرت بيريز، والبرازيلي أدريانو، حيث سجل كل منهم 14 هدفًا فقط في دوري أبطال أوروبا.

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