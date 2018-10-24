مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية نظيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً مهماً وكبيراً خارج أرضه على خساب مستضيفه شاختار دونستيك الأوكراني بنتيجة ثلاثية نظيفة لحساب الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفض مانشستر سيتي أى مفاجآت من قبل مستضيفه شاختار دونستيك الأوكراني بعد تلقيه لهزيمة في مباراته الأولى على يد ليون الفرنسي على ملعب الاتحاد منتصف الشهر الماضي.

وأعلن بيب جوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية في مباراة شاختار دونستيك الأوكراني، والتي جاء على رأسها اسم صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين.

ودخل مانشستر سيتي المباراة سريعاً جداً حيث يمتاز النادي الإنجليزي بقيادة مدربه بيب جوارديولا بالاستحواذ على الكرة في حالة الحصول عليها والضغط العالي على الخصم في حال فقدان الكرة وهذا ما نفذه فريق السيتي ليمنع أى خطورة من أصحاب الأرض.

وترجم مانشستر سيتي ضغطته وسيطرته على اللقاء بالهدف الأول عن طريق صانع ألعابه الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وبعدها بدقائق قليلة تحقيقاً في الدقيقة 35 عزز المدافع الفرنسي يانيك لابورتي تقدم فريقه مانشستر سيتي عن طريق رأسية بعد ركنية رائعة من زميله العائد كيفين دي بروين.

وفي الشوط الثاني وبعد نزوله بأقل من دقيقتين، أنهى البرتغالي بيرناردو سيلفا على أى أمل لشاختار في العودة للمباراة، بتسجيله الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 71 بعد تمريرة أسيست من زميله الجزائري رياض محرز، لينتهي اللقاء بفوز بطل إنجلترا بثلاثية نظيفة.

وفي نفس المجموعة السادسة، خطف هوفنهايم الألماني نقطة ثمينة من فم ليون الفرنسي في المباراة التي جمعتهما على الأراضي الألمانية.

وشهدت المباراة العديد من الدراما حيث تقدم ليون في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه بيرنارد تراوري، قبل أن يسجل أندريه كراميريتش هدفين لهوفنهايم في الدقيقتين 32 و47.

وبعدها عاد ليون ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق ندومبيلي قبل أن يتقدم الهولندي ممفيس ديباى لصالح ليون في الدقيقة 67.

وفي الوقت الذي انتظر الجميع صافرة الحكم نجح هوفنهايم من خطف نقطة ثمينة باحراز هدف التعادل عن طريق لاعبه يوليتون في الدقيقة 92.

وساعد هوفنهايم مانشستر سيتي لتصدر هذا المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقاً على ليون الفرنسي صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط ليأتي النادي الألماني ثالثاً برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الأخير شاختار.



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