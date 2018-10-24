عموري يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشف نادي الهلال، يوم الثلاثاء، أن صانع ألعابه الإماراتي عمر عبدالرحمن تعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد إصابته في المباراة السابقة أمام الشباب في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



عموري شارك في 6 مباريات مع الهلال هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفا آخر.

وقال الهلال في حسابه الرسمي على "تويتر": أوضحت الأشعة التي أجراها لاعب فريق الهلال، عمر عبدالرحمن، عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة.

وبعد الإصابة، فربما تكون تلك المباراة كانت الأخيرة للنجم العربي مع الهلال مع احتياجه لفترة للعلاج وانتهاء إعارته بنهاية الموسم.

كان الهلال قد فاز على الشباب بهدف مقابل لا شيء، ليرتقي للمركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي خلف النصر ويتبقى للهلال مباراة مؤجلة.

اقرا ايضا

عموري يتعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة