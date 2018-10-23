راموس ينفعل خلال التدريبات ويؤذي زميله.. فكيف اعتذر؟ (فيديو)

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

انفعل قائد نادي ريـال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، على زميله الشاب سيرجيو ريجيلون، الذي تم ترفيعه هذا الموسم إلى الفريق الأول كبديل للظهير الأيسر مارسيلو، بعد تدخل الأخير بشكل متهور على راموس في التدريبات.

وجاء رد فعل «راموس» عدوانيًا إذ ركل الكرة في جسد اللاعب صاحب الـ 21 عام، ورغم ذلك لم يبد الشاب الإسباني رد فعل على انفعال قائد فريقه.

وبعدها تفوه «راموس» ببعض الكلمات تجاه زميله، قبل أن يجد كرة أخرى تحت أقدامه ليركلها مجددًا في قدم «ريجيلون»، ومجددًا لم يرد صاحب الـ 21 عامًا، وأسرع من خطواته ليغادر موقع الاشتباك، بعد قرار الجهاز التدريبي إنهاء هذا الجزء من التمرين، تاركًا «راموس» يسير خلفه، بينما قام لوكا مودريتش بالحديث إليه إذ لم يبدو قائد الفريق سعيدًا.

راموس يعتذر

وعلق راموس قائلا: "لا توجد أعذار، كان يجب ألا أتصرف بهذا الشكل، نحن دائما معا أليس كذلك يا ريجي؟ في النهاية أنا وريجيلون في الفريق الفائز، تحيا مدريد".

من جانبه، أعاد ريجيلون، نشر الصورة، وقال "أنا دائما مع فريقي وبجوار قائدي، سنذهب لتحقيق الفوز غدا".

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