بطل مصارعة يفاجيء جمهوره بخبر صادم على الهواء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن بطل المصارعة الحرّة الشهير رومان رينز الاثنين، على الهواء مباشرة، إصابته بمرض السرطان

وصدم رينز الحشود الكبيرة في حلبة "دبليو دبليو أي" عندما كشف عن إصابته بسرطان الدم على الملأ، ليعلن توقفه عن ممارسة الرياضة واستكمال العلاج .

وأصيب رينز (33 عاما)، بسرطان الدم للمرة الأولى قبل 11 عاما، ولكنه تعرض لانتكاسة جديدة الآن أعادت المرض الخبيث لبطل العالم بالمصارعة .

وشكر رينز الجماهير في لقاء مؤثر قائلا: "لا يهم أن هتفتم باسمي أم هتفتم ضدي، لقد تفاعلتم معي دائما، وهذا هو الأهم. شكرا جزيلا لكم".

وأكد رينز أنه لن يعتزل المصارعة، ولكنه سيتنازل عن لقبه مؤقتا لأنه يحتاج إلى الحصول على العلاج من السرطان.

ولاقى رينز تعاطفا كبيرا من جماهير اللعبة وأساطيرها، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم جون سينا، الذي وصفه "بالشجاع".

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