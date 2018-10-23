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إنطلاق الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تنطلق الليلة منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوربا ، حيث يستضيف مانشستر يونايتد نظيره الإيطالى يوفنتوس في لقاء يشهد عودة البرتغالي رونالدو لملعب أولد ترافورد .

فيما يواجه ريال مدريد فريق فيكتوريا بلزن في لقاء يعد الفرصة الأخيرة لمدرب الريال للحفاظ علي منصبه وسط تقارير تشير إلى قرار بإقالته لسوء النتائج  . 
 

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