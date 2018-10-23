إنطلاق الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

... حطام سفينة بعمر يفوق 2400 سنة هو أقدم ما تم اكتشافه (صور) اكتشف علماء آثار مؤخرا، أقدم حطام لسفينة في العالم، في قعر البحر الأسود، والتي يبدو أنه لم يتم لمسها منذ أكثر من 2400 عام

... يوتيوب تستثمر 200 مليون دولار في المحتوى التعليمي في بادرة لدعم المحتوى التعليمي أعلن مدير التعلم العالمي في يوتيوب مالك دوكارد عن استثمار المنصة مبلغ 200$ مليون في خط إنتاج المحتوى التعليمي