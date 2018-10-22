هاميتلون ينتظر سباق المكسيك لحسم لقبه

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يجب على البريطاني لويس هاميلتون الانتظار من أجل حسم لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما إحتل سائق مرسيدس المركز الثالث في سباق جائزة أمريكا الكبرى الذي فاز به كيمي رايكونن سائق فيراري المخضرم.

والفوز المستحق هو الأول للسائق الفنلندي البالغ عمره 39 عاما منذ جائزة استراليا الكبرى في آذار 2013 وهي فجوة تبلغ 113 سباقا تعود لفترته مع فريق لوتس كما أنه الانتصار رقم 21 في مسيرته.

وحقق الهولندي الشاب ماكس فرستابن مفاجأة بعدما احتل المركز الثاني مع رد بول رغم انطلاقه من المركز 18 وشهدت نهاية السباق منافسة ثلاثية مثيرة إذ كان الفارق بين الأول والثالث 2.1 ثانية فقط.

وتعرض سيباستيان فيتل، سائق فيراري ومنافس هاميلتون الوحيد على اللقب، لحادث اصطدام في اللفة الأولى وتراجع للمركز 15 قبل أن يحتل المركز الرابع وهو ما يعني أن المنافسة ستستمر خلال جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع المقبل.

ويتفوق هاميلتون، الذي يملك 346 نقطة، بفارق 70 نقطة على منافسه بطل العالم أربع مرات مع وجود 75 نقطة بحد أقصى للفائز في اخر ثلاثة سباقات في الموسم.

وهذا يعني أن في حالة فوز فيتل في المكسيك فإن السائق البريطاني سيكون بحاجة لاحتلال المركز السابع فقط ليضمن اللقب، لكن سباق الأحد لا يزال يعد فرصة ضائعة لمرسيدس الذي ربما كان سينتصر في وجود استراتيجية أفضل.

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