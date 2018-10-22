ملاكم مكسيكي يصبح الرياضي الأعلى أجراً

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصبح الملاكم المكسيكي ساؤول ألفاريز، المعروف باسم "كانيلو" الرياضي الاعلى أجراً فى التاريخ بحسب تقارير صحفية

ومؤخرا دخل الملاكم اللاتيني التاريخ بعد أن وقع على عقد ضخم مع خدمة تلفزيونية مقابل 365 مليون يحصل عليها الملاكم ابن الـ28 عاما

وكان الفاريز قد حصل على لقب بطل العالم في الوزن المتوسط للمنظمات العالمية الثلاث في الملاكمة

واشترت مجموعة "دازن" البريطانية حق بث 11 نزالا لكانيلو في 5 سنوات، ، حسب تقرير مجلة "فوربس".

وبموجب العقد التاريخي، يحصل ألفاريز على متوسط 33 مليون دولار في النزال الواحد.

ويستهل كانيلو نزالاته الـ11 في 15 ديسمبر المقبل أمام البريطاني روكي فيلدنغ، ومن المرجح أن يخوض ثاني لقاءاته في مايو المقبل ضد الملاكم ذاته.

وكان ألفاريز قد تحصل على أكثر 50 مليون دولار من فوزه على غينادي غولوفكين في سبتمبر الماضي، مما يعني أن سيتقاضى 120 مليون دولار على الأقل خلال أقل من عام.

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