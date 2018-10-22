فيدرر يكشف عن إصابة أثّرت على موسمه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن النجم السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا عالميا، أنه عانى لنحو ثلاثة أشهر من إصابة في اليد، مؤكدا أنه تخطى آثارها حاليا مع استعداده للمشاركة في دورة بازل .

وكشف فيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام مع 20 لقبا، أنه تعرض لإصابة في يده أثناء التمارين في بداية موسم البطولات العشبية ، ما تسبب بمضاعفات أكثر مما كان يتوقع ليلازمه الألم لنحو ثلاثة أشهر.

ونقلت فرانس برس عن فيدرر "هذا ليس عذرا"، مشيرا الى أنه كان أحيانا "أشعر بالألم في الدقائق العشر الأولى من عملية الإحماء للمباراة. لكن الآن يمكنني تنفيذ الضربات الأمامية من دون التفكير بذلك".

واكتفى السويسري هذا الموسم بإحراز ثلاثة ألقاب هي بطولة أستراليا المفتوحة، ودورتي روتردام الهولندية وشتوتغارت الألمانية، وتلقى خلال الصيف خسارات غير متوقعة لاسيما في بطولة ويمبلدون الإنجليزية (في الدور ربع النهائي أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون)، وفي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية (في ثمن النهائي أمام الأسترالي جون ميلمان).

ويستعد فيدرر البالغ من العمر 37 عاما، للسعي للدفاع عن لقبه في بازل، وإحرازه للمرة التاسعة في مسيرته والرابعة في آخر خمسة أعوام، ويخوض الثلاثاء مباراته الأولى ضد الصربي فيليب كرايينوفيتش.

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